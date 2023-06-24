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Синхронное плавание

Сегодня, 10:54

Минспорт попросили включить синхронное плавание в программу Игр дружбы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) Татьяна Покровская сообщила, что ФСПР направила в Министерство спорта РФ официальное письмо с просьбой включить синхронное плавание в программу Игр дружбы.

«Мы отправили письмо в Министерство спорта России, чтобы синхронное плавание включили в программу Игр дружбы, — цитирует Покровскую ТАСС. — Я думаю, что соревнования по синхронному плаванию можно будет провести и в Санкт-Петербурге, где есть современный бассейн, соответствующий всем требованиям. Вспомните, во время Олимпиады 1980 года соревнования проводились не только в Москве. Очень жаль, что сейчас в Москве нет бассейна, где могли бы проходить большие соревнования по синхронному плаванию.

Секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов 16 июня заявил, что глава государства Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве.

По словам Филиппова, подготовка уже началась, в настоящее время прорабатывается программа соревнований. Планируется, что Игры дружбы будут проходить один раз в четыре года.

Источник: ТАСС
Синхронное плавание
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