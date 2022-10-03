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Синхронное плавание

Сегодня, 15:19

Мужчинам разрешили участвовать в групповых соревнованиях по синхронному плаванию

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Фото Global Look Press

Технический конгресс по синхронному плаванию Международной федерации плавания (FINA) разрешил мужчинам участвовать в групповых соревнованиях, информирует ТАСС. Соответствующее решение было принято на заседании в понедельник, 3 октября.

Изменения были приняты подавляющим большинством голосов — только 1 из 95 делегатов высказался против.

Ранее мужчины могли выступать только в микст-дуэтах, теперь они получили право участвовать в групповых соревнованиях, но их присутствие не будет считаться обязательным.

Новые правила в синхронном плавании вступят в силу с 1 января 2023 года.

Во время конгресса делегаты также внесли изменения в правила судейства соревнований по синхронному плаванию.

Источник: https://tass.ru/sport/15940975
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