Мужчинам разрешили выступать в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам принимать участие в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации плавания.

«Это объявление знаменует собой веху в истории синхронного плавания. Водные виды спорта универсальны, и мужчины отлично зарекомендовали себя в синхронном плавании. Я с нетерпением жду возможности увидеть это новшество, которое будет представлено всему миру в Париже. Включение мужчин — это большая заслуга всех тех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло», — приводит слова президента Международной федерации плавания Хусейна Аль-Мусаллама сайт Международной федерации плавания.

Синхронное плавание было впервые представлено на Олимпийских играх в 1984 году. На чемпионатах мира по водным видам спорта мужчинам было разрешено выступать с 2015 года.