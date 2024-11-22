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Синхронное плавание

Сегодня, 14:10

Брусникина — о смягчении критериев World Aquatics: «Это дает надежду на возможное участие в перспективе в Олимпиаде»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о важности допуска российских синхронистов до международных соревнований.

«Это было в интересах и других видах спорта. До этого российские спортсмены могли принимать участие только в соло в одной дисциплине. Конечно, это не представляло особого интереса для развития нашего вида спорта. Поэтому сейчас это дает определенную мотивацию нашим спортсменам и тренерам: работать и готовить все программы. Ну и, наверное, это дает надежду на возможное участие в перспективе в Олимпиаде», — сказала Брусникина «СЭ».

20 ноября Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Теперь россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под запретом.

Синхронное плавание

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