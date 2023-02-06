Покровская назвала героем семикратную олимпийскую чемпионку синхронистку Ромашину

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина является настоящим героем.

«Она длительно и очень хорошо выполняла свой долг, считаю, что она настоящий герой. У нас все девочки, которые участвовали в Олимпиаде, — герои, но семь медалей — это рекорд, для которого нужно быть таким умным, дисциплинированным и талантливым спортсменом, как Света Ромашина. Да, она объявила о завершении карьеры, но думаю, что на другом поприще она проявит себя так же медаленосно, как и в качестве действующей спортсменки. Она возглавила школу, думаю, школа будет иметь успехи, она уже сейчас занимает одно из первых мест в России. Успехи Светы — совпадение многих факторов: упорная работа, талантливый тренер Татьяна Данченко, нашлись сильные девочки в дуэте, которые с ней выступали. У Светы феноменальная карьера, нет в России спортсменов с таким количеством олимпийских медалей, мы ей гордимся», — приводит слова Покровской ТАСС.

Ромашина семь раз становилась победительницей Олимпийских игр. Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. 33-летняя россиянка — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.