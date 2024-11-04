Покровская назвала серьезным прорывом возможное участие сборной России в соревнованиях в Венгрии

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном участии национальной команды в соревнованиях в Венгрии.

«Конечно, я слышала. Это же план нашей федерации. Пока ничего точного. Флаг и гимн? Ничего не могу сказать. Это второй вопрос, он гораздо серьезнее, чем поездка на соревнования. Сама поездка — это уже серьезный прорыв», — сказала Покровская «СЭ».

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Данченко заявила ТАСС о планах по выступлению юниорской и взрослой сборных на старте в Венгрии в 2025 году.

В сентябре 2023 года World Aquatics объявила, что россияне могут принимать участие в ее турнирах при соблюдении ими ряда условий, в частности, речь идет о выступлениях в нейтральном статусе. Большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований с 2022 года.