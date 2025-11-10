Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной по синхронному плаванию

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула национальную команду, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). Это произошло на конференции федерации в Казани. Новым главным тренером сборной станет 7-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. «Татьяна Николаевна продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризировать синхронное плавание, но уже в новом статусе — советника председателя ФВВСР», — говорится в заявлении. Покровская возглавляла национальную команду с 1998 года.

Poet Mechtayuschy Всё будет только к лучшему, всё взвешано, обдумано, Пожелаем Побед! 13.11.2025

Мила Что за чушь несёте? Из серии "слышал звон, да не знаю, где он"! Виннер уволила "нашу" судью, потому что она уже стала не нашей и лично "засудила" наших гимнасток! Типа "наш человек", живущий десяток лет за границей, уже давно "не наш"! 12.11.2025

Jubmoj Посмотрим на ближайших выступлениях что покажут, надеюсь не угробят этот вид спорта 11.11.2025

Labubal Татьяна Николаевна, ну как так? Как вы оставите своих воспитанниц? 11.11.2025

Мику Жаль, надеюсь это не закулисные игры. А у нового руководителя хватит энергии, силы и выдержки держать все это на таком же высочайшем уровне 10.11.2025

Иван абсолютно все мои версии украли) не стыдно? 10.11.2025

HallUral Ну да, таких единицы. Карполь, Максимов, Трефилов, Винер... 10.11.2025

Djin Ignatov ВСЕ когда то начинают проигрывать !! Вспомните Винер , когда она пошла против 12 судей на ОИ и к тому же уволила нашего специалиста в меж.организации !! Выиграла израильтянка а не однна из сестер Авериных Потом поняв что она уже не имеет авторитета , ей сверху сказали сдать ВСЕ должности в худ. гименастике ! Она думала что владея миллиардами установит свои законы ! Но МИР на это никогда не пойдет и чтобы хуже не было нашим спортсменам , ей сказаи уйти ! 10.11.2025

Djin Ignatov Пора уже 75 лет ! Получается она уже 20 лет работает на пенсии !!! Дорогу никак не хочет уступить молодым ! 10.11.2025

Иван у нас мало таких легенд как она. навскидку троих четверых можно вспомнить 10.11.2025

VeryOldLazy Да неет! 10.11.2025

Максим Черный трындец всему спорту... 10.11.2025

Мушфиг Ибрагимов Последний из могикан. 10.11.2025