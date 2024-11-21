Покровская сообщила об инициативе тренерского совета по подготовке к турниру в Венгрии в 2025 году

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном участии национальной команды в соревнованиях в Венгрии.

«Мы вообще готовимся, конечно, к Венгрии. Это была инициатива тренерского совета. Конечно, хочется под флагом России, но сейчас трудно судить, что и как. Весть очень радостная и приятная», — сказала Покровская «СЭ».

Ранее заслуженный тренер Татьяна Данченко заявила, что сборная России по синхронному плаванию может выступить в турнире в Венгрии в конце июня 2025 года с гимном и флагом.