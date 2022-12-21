Покровская заявила, что российские синхронистки с удовольствием выступят в Азии

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что российская команда с удовольствием выступила бы в азиатских турнирах.

В декабре Олимпийский саммит одобрил предложение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в азиатском регионе.

«В Азии будет соревноваться очень интересно, — цитирует Покровскую ТАСС. — В наше отсутствие китайская команда стала чемпионом мира, и опять с нами бороться. Захотят ли? Мы с удовольствием. Китайцы захотят, но в Азии есть еще Япония и Южная Корея, вы знаете их отношение к России. Если решат, то мы только за. Дай бог будем участвовать в чемпионате мира и в Олимпийских играх».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах. 9 декабря саммит МОК продлил санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии.