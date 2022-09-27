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Синхронное плавание

27 сентября, 09:56

Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова уехала из России

Карен Саркисян
Корреспондент
Анастасия Давыдова.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что узнала об отъезде пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой из России в понедельник, 26 сентября.

«Я только вчера об этом узнала, — приводит слова Покровской РИА «Новости Спорт». — Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать».

Давыдова завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также она является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220927/davydova-1819700032.html
Олимпиада
Анастасия Давыдова
Татьяна Покровская
Синхронное плавание
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