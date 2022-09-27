Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова уехала из России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что узнала об отъезде пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой из России в понедельник, 26 сентября.

«Я только вчера об этом узнала, — приводит слова Покровской РИА «Новости Спорт». — Для меня это неожиданность. Не могу это комментировать».

Давыдова завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также она является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.