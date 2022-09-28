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28 сентября, 02:06

Роднина — об отъезде Давыдовой из России: «Может, она там любовь свою встретила»

Евгений Козинов
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой.

«Она у нас единственная, по-моему, семикратная чемпионка. Центр ей построили. Так что...что вам еще сказать? Думаю ли я, что вокруг ее отъезда искусственно накаляют обстановку? Я не знаю, что сказать. Извините, я вот только-только взяла трубку, у меня еще есть своя работа.

Если она чем-то мотивировала, то окей. Если просто отъехала, то не знаю. Слушайте, у нас что мало людей, которые отъехали? Просто там фамилий мало известных, вы же все время крутитесь вокруг известных людей. Мы ж не знаем причину, может, она там любовь свою встретила, может, еще что-то. Не знаю, не могу комментировать, потому как не в курсе», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Родниной.

Ранее стало известно, что 39-летняя Давыдова, завершившая профессиональную карьеру в 2012 году, покинула страну.

Спортсменка завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также Давыдова является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

 
Анастасия Давыдова. Титулованная синхронистка покинула Россию. Что происходит?

 

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/09/27/rodnina-pro-otezd-davydovoj-mozhet-ona-tam-ljubov-svoju-vstretila
Анастасия Давыдова
Ирина Роднина
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Анфиса Резцова высказалась об отъезде из России олимпийской чемпионки Давыдовой