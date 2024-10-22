Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
FINA-2015
FINA-2017
Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 16:35

Ромашина о решении Мазепина возглавить объединенную Федерацию водных видов: «Здравая идея»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина поддержала решение бизнесмена Дмитрия Мазепина возглавить объединенную Федерацию водных видов спорта.

«Понятно, что объединение федераций в регионах будет проходить не так просто, но постепенно все процессы будут завершены, — сказала в интервью «СЭ» Ромашина. — В целом мне кажется, что консолидация всероссийских федераций под руководством людей, которые многого добились в бизнесе, — здравая идея. Плюс мы выстраиваем систему, как на международной арене. Напомню, что World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта) объединяет плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло и плавание на открытой воде. Думаю, мы просто перенимаем этот опыт. Надеюсь, создадим свой технический комитет. Мы хотим возвращаться на международную арену, и с этими изменениями сделать это будет проще».

Ранее выдвижение Мазепина-старшего поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Светлана Ромашина. «Если бы пригласили поработать с сильной иностранной сборной, то попробовала бы свои силы». Разговор со Светланой Ромашиной

Дмитрий Мазепин
Светлана Ромашина

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Капитан сломал челюсть молодому одноклубнику. Что случилось в «Сибири» и почему молчит руководство клуба
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Подольски провел прощальный матч в карьере
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 40 голов
Сегодня
Вчера
Неделя