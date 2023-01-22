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Сегодня, 15:38

Ромашина считает, что международные санкции не повлияли на российских синхронисток

Мария Гусева
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Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина высказалась о влиянии отстранения российских синхронисток от международных соревнований.

«Блокада нашего спорта никак на нас не повлияла, — цитирует ТАСС Ромашину. — Мы по-прежнему много работаем, тренируемся по 10 часов в день. Сейчас стали менее определенные цели, но все спортсмены стараются, работают, каждый день просыпаются, продолжают жить, тренируются и любят свой вид спорта».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Сборная России по синхронному плаванию
Светлана Ромашина
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