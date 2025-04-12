Российские синхронистки Сидорина и Соколова завоевали золото на этапе Кубка мира в Египте

Российские синхронистки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова выиграли произвольную программу дуэтов на этапе Кубка мира в Египте.

За свое выступление спортсменки получили 256,0388 балла. Вторым стали японки Ута Кобаяси и Томока Сато (248,0671). Бронзу завоевали испанки Лилу Льуис Валетт и Айрис Тио (236,0830).

Ранее россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай одержали победу в технической программе в дуэтах на Кубке мире в Египте.

Соревнования проходят с 11 по 13 апреля. Российские спортсменки принимают участие в турнире в нейтральном статусе.