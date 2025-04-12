Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

12 апреля, 14:15

Российские синхронистки Сидорина и Соколова завоевали золото на этапе Кубка мира в Египте

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российские синхронистки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова выиграли произвольную программу дуэтов на этапе Кубка мира в Египте.

За свое выступление спортсменки получили 256,0388 балла. Вторым стали японки Ута Кобаяси и Томока Сато (248,0671). Бронзу завоевали испанки Лилу Льуис Валетт и Айрис Тио (236,0830).

Ранее россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай одержали победу в технической программе в дуэтах на Кубке мире в Египте.

Соревнования проходят с 11 по 13 апреля. Российские спортсменки принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

Синхронное плавание
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя