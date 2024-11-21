Сальников рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее потепление в отношении российского плавания

Вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о допуске россиян к участию в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.

«Мы двигаемся. Есть определенное потепление в отношении выступления наших спортсменов на международной арене. Сейчас все во многом зависит от того, как будут развиваться события, связанные с выступлением в тех условиях, которые на сегодняшний день возможны от международной федерации плавания на чемпионате мира. От этого будем уже продумывать дальнейшие шаги, анализировать, даже не то что анализировать, это просто будет показывать нам, в какой форме будут дальше развиваться события. Очень хотелось бы, чтобы все в конце концов поняли одну простую вещь: спорт должен объединять людей», — сказал Сальников «СЭ».

Ближайший чемпионат мира на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

20 ноября Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) внесла изменения в критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Теперь россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, разрешено принимать участие в турнирах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Водное поло по-прежнему остается под запретом.