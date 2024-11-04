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Синхронное плавание

Сегодня, 10:48

Сборная России по синхронному плаванию может выступить в турнире с гимном и флагом в 2025 году

Владислав Маслов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, что сборная России по данному виду спорта рассчитывает выступить на соревнованиях в Венгрии в 2025 году с использованием государственной символики.

«В Венгрии в конце июня 2025 года планируется международный старт, на который поедут взрослая и юниорская сборные. Пока информация такова, что мы будем выступать там под нашим флагом и с гимном», — цитирует Данченко ТАСС.

В сентябре 2023 года World Aquatics объявила, что россияне могут принимать участие в ее турнирах при соблюдении ими ряда условий, в частности, речь идет о выступлениях в нейтральном статусе. Большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Источник: ТАСС
Татьяна Данченко

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