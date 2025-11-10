Шишкина о назначении Ромашиной на пост главного тренера сборной России: «Уверена, ей хватит характера»

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина в комментарии для «СЭ» отреагировала на назначение Светланы Ромашиной на пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

«Поздравляю Светлану, желаю больших успехов на этом пути. Быть тренером — это сложная работа. Особенно в сборной России по синхронному плаванию, особенно после Татьяны Николаевны Покровской, у которой шесть Олимпийских игр подряд только золотые медали. Становясь на это место, ты испытываешь огромную ответственность. Но я уверена, что Светлане хватит характера. Не зря она самая титулованная синхронистка в мире. Хочется пожелать ей крепкого здоровья, чтобы на все хватило. И Татьяна Николаевна говорит, и я знаю, что наши тренеры отдают себя полностью работе — на другое не хватает. Хочется пожелать Светлане сил и здоровья, чтобы хватало не только на синхронное плавание, но и на свою семью, увлечения», — сказала Шишкина «СЭ».

Ранее, 10 ноября, пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) сообщила, что главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула национальную команду. Новым главным тренером сборной станет семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Покровская возглавляла сборную с 1998 года.