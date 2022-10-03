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Синхронное плавание

Сегодня, 17:29

Синхронист Мальцев не исключил выступления на Олимпиаде в составе групп

Иван Шитик
Корреспондент

Четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев не исключает, что выступит в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх.

«Если изменения одобрит и Международный олимпийский комитет, то у мужчин появится возможность выступать на Играх, микст-дуэты пока не являются олимпийской дисциплиной. Мое выступление возможно, исключать такой вариант нельзя, но для этого нужно будет хорошо подготовиться, потому что последний раз в группе я выступал еще будучи ребенком.

Однако пока загадывать по поводу Олимпиады смысла нет, ситуация в целом нестабильная, есть сомнения, что в ближайшем будущем мы вернемся на международную арену», — сказал Мальцев ТАСС.

3 октября Международная федерация плавания (FINA) разрешила мужчинам участвовать в групповых соревнованиях, прежде они могли выступать только в микст-дуэтах, которые не входят в олимпийскую программу.

Источник: https://tass.ru/sport/15942807
Александр Мальцев (синхронное плавание)
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