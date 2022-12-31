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Сегодня, 17:05

Синхронистка Чигирева рассказала, в каких видах спорта попробовала себя в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева в 2022 году пробовала свои силы в гребле, серфинге и других видах спорта.

«В этом году я попробовала греблю, сап-серф, гольф, серфинг, до этого пробовала сноуборд. Естественно, не обошлось без плавания, прыжков в воду, хореографии, танцев — того, что необходимо в синхронном плавании. Когда меня спрашивают, в какую секцию отдать ребенка, мне сложно агитировать только за синхронное плавание, потому что каждый вид спорта по-своему сложен и прекрасен», — сказала Чигирева ТАСС.

28-летняя спортсменка является 11-кратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.

Источник: https://tass.ru/sport/16728251
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