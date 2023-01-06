Синхронистка Немчинова лишится медалей Европейских игр за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала российскую синхронистку Марию Немчинову до мая 2024 года за нарушение антидопинговых правил.

«Немчинова дисквалифицирована до 18 мая 2024 года за нарушение антидопинговых правил, датированное 8 июля 2014 года. Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014 по 19 мая 2022 года, были аннулированы», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Немчинова входила в состав сборной России в групповых упражнениях на Европейских играх в 2015 году. Российская команда тогда заняла первое место в групповых упражнениях и в комбинации. Европейские олимпийские комитеты примут окончательное решение о лишении спортсменки наград турнира в Баку.

Немчинова выступала в составе сборной России на юниорских чемпионатах мира, которые проходили в августе 2014 года в Финляндии и в июле 2016 года в России. Спортсменка завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль. После решения о дисквалификации 24-летняя Немчинова будет лишена этих наград.