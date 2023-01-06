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Допинг

Сегодня, 11:17

Синхронистка Немчинова лишится медалей Европейских игр за нарушение антидопинговых правил

Мария Гусева
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Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала российскую синхронистку Марию Немчинову до мая 2024 года за нарушение антидопинговых правил.

«Немчинова дисквалифицирована до 18 мая 2024 года за нарушение антидопинговых правил, датированное 8 июля 2014 года. Все результаты спортсменки, достигнутые в период с 8 июля 2014 по 19 мая 2022 года, были аннулированы», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Немчинова входила в состав сборной России в групповых упражнениях на Европейских играх в 2015 году. Российская команда тогда заняла первое место в групповых упражнениях и в комбинации. Европейские олимпийские комитеты примут окончательное решение о лишении спортсменки наград турнира в Баку.

Немчинова выступала в составе сборной России на юниорских чемпионатах мира, которые проходили в августе 2014 года в Финляндии и в июле 2016 года в России. Спортсменка завоевала 2 золотые и 1 серебряную медаль. После решения о дисквалификации 24-летняя Немчинова будет лишена этих наград.

Источник: ТАСС
Синхронное плавание
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