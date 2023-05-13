Синхронистка Субботина не рассматривает возможность сменить спортивное гражданство

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Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что не рассматривает вариант смены спортивного гражданства.
«Свою точку зрения не поменяю. Считаю себя патриотом России и не стесняюсь об этом говорить. Всю жизнь защищала цвета своей страны. В такое непростое время переходить в другую сборную не считаю для себя возможным», — цитирует Субботину РИА Новости Спорт.
28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.