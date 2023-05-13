Синхронистка Субботина не рассматривает возможность сменить спортивное гражданство

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина рассказала, что не рассматривает вариант смены спортивного гражданства.

«Свою точку зрения не поменяю. Считаю себя патриотом России и не стесняюсь об этом говорить. Всю жизнь защищала цвета своей страны. В такое непростое время переходить в другую сборную не считаю для себя возможным», — цитирует Субботину РИА Новости Спорт.