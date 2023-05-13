Синхронистка Субботина пожаловалась, что ее внешность оценивают выше достижений

Российская синхронистка Варвара Субботина призвала оценивать ее по достижениям в спорте, а не внешним данным.

«Задевает ли, что оценивают по внешности? Немного. Хочется, чтобы в первую очередь оценивали достижения, а уж во вторую — внешность. Пока происходит наоборот, но с этим уже свыклась. Сейчас заметно сбавила активность в социальных сетях. И устала, и надоел негатив, который часто выплескивают подписчики. Хотя соглашусь: сегодня социальные сети — неотъемлемая часть нашей жизни, нужно присутствовать в них», — приводит слова Субботиной «РИА Новости».

Субботина четырежды завоевывала золото на чемпионатах мира и трижды на чемпионатах Европы.