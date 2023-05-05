Субботина: «О смене гражданства не может быть и речи»

Чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина в интервью «Известиям» отметила, что не рассматривает смену спортивного гражданства ради Олимпиады.

— Есть ли цель успеть восстановиться до Олимпиады-2024 в Париже, если допустят до нее?

— Да, хочется туда поехать. Полноценно тренироваться мне можно будет уже в сентябре, чуть меньше чем за год до Олимпиады. Так что если допустят, то шансы есть.

— Верите еще, что нашим спортсменам и вам лично дадут там поучаствовать?

— Есть доля надежды. Но совсем маленькая.

— Вам кто-нибудь предлагал взять другое гражданство и выступить на Олимпиаде и других международных соревнованиях за сборную другой страны?

— Нет. Но об этом и не было бы речи. Я бы отказалась.