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Сегодня, 16:15

Колесниченко — о победах на турнирах без России: «Никаких упреков — отношусь с уважением»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко в интервью «СЭ» ответила на вопрос об отношении к победам сборных других стран на турнирах без участия сборной России.

«Я вообще такой человек, что думаю, как суждено чему быть — так оно и будет. Это ведь не от нас зависящее обстоятельство максимально. Мы, как спортсмены, занимаемся своим делом. Что я делаю? Четко выполняю свою работу, то, что я умею на хорошем уровне. Стараюсь двигаться и ставить себе новые цели и задачи.

Я спортсменка и выполняю свою работу. Честно и откровенно смотрю на соперников, без лукавства и упреков. С уважением. Смотрю, как они растут, как они работают. Вижу, что все стараются, поэтому нет никакой обиды на них или злости. С чего? Спортсмены, которые заняли первое, второе и третье место, работали на результат и делали свое дело. В тех условиях, которые есть сейчас. Сборная Китая работает, сборная Украины работает. Все работают, как и мы», — сказала Колесниченко.

Отметим, что сборная России по синхронному плаванию побеждала на всех чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх с 2000 года.

 
Светлана Ромашина и&nbsp;Светлана Колесниченко на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио. «Я точно поеду на ЧМ в Доху — мысли материальны». Звезда синхронного плавания Колесниченко строит карьеру с новой партнершей

 

Сборная России по синхронному плаванию
Светлана Колесниченко
Синхронное плавание
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