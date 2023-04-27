Колесниченко — о перфекционизме: «Надо уметь радоваться, но я буду сжирать себя изнутри»

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко в интервью «СЭ» прокомментировала личные итоги чемпионата России в Казани.

«Перфекционизм, увы, не позволяет радоваться до конца. Я сама с собой борюсь уже много лет, пытаюсь объяснить себе, что так нельзя. Надо уметь и радоваться, и похвалить себя. Но нет, в любом выступлении все равно найду недостатки.

Буду сжирать себя изнутри. С одной стороны, это, конечно, хорошо, помогает концентрации. Но бывает, что и мешает. Нужна именно что золотая середина в этом плане. Пока что я сама к себе чрезмерно самокритична, и порой это играет со мной злую шутку», — сказала Колесниченко.

Отметим, что Колесниченко впервые выиграла ЧР в дуэте с Майей Дорошко.