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Синхронное плавание

Сегодня, 16:30

Колесниченко — о новой системе правил в синхронном плавании: «Для простого зрителя мало что поменяется»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Синхронное плавание.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко в интервью «СЭ» рассказала о новой системе правил в своем виде спорта.

«Для глаза простого зрителя не особенно много поменяется. Сложно увидеть мелкие детали. На самом деле, многое изменилось, но чтобы это прочувствовать, надо быть специалистом. Нам нужно привыкать и адаптироваться. Слава богу, что у меня математический склад ума и я люблю считать. Сейчас нам нужно считать баллы, коэффициенты связок в программах. Опорную точку — это количество баллов, которые можно получить по итогу. Поэтому считать — наше все.

Раньше система была одна, сейчас другая. Следовательно, меняются и приоритеты. Мы заранее, естественно, все продумываем. И прежде чем вставить элементы в программу, нужно сначала все внимательно просчитать, чтобы это выглядело на том уровне, который нам необходим. А на что мы претендуем, ни для кого не секрет — золотые медали чемпионатов мира, Европы и, конечно, Олимпийских игр», — сказала Колесниченко.

Отметим, что первый чемпионат России по новой системе судейства прошел с 25 по 27 апреля в Казани.

 
Светлана Ромашина и&nbsp;Светлана Колесниченко на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио. «Я точно поеду на ЧМ в Доху — мысли материальны». Звезда синхронного плавания Колесниченко строит карьеру с новой партнершей

 

Светлана Колесниченко
Синхронное плавание
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