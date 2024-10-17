Ромашина: «Пользуюсь каждой возможностью поработать с детьми»

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина на расширенном заседании комиссии спортсменов ОКР в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказала о секретах мотивации и важных нюансах работы с молодыми атлетами.

— Мне кажется, что в мотивации главное — видеть цель и понимать, куда ты идешь и ради чего тренируешься, — сказала Ромашина. — Понятно, что сейчас без возможности выступления на международных стартах спортсменам стало гораздо тяжелее. Но, поверьте, наши спортивные организации делают все возможное, чтобы мы вернулись как можно быстрее и сказали свое веское слово. А еще взрослым спортсменам, продолжающим тренировки, нужно не забывать, что они сейчас тоже мотиваторы. Для молодого поколения, которое смотрит и равняется на них, а вы должны быть примером. Примером того, что ни у кого не получится нас сломить и мы будем продолжать работать и двигаться только вперед. Я сейчас работаю директором школы олимпийского резерва по синхронному плаванию, но у меня периодически есть возможность выходить на бортик и тренировать детей. Тогда я вспоминаю себя в их возрасте — у нас не было таких форумов и встреч с кумирами. Когда я в 12 лет познакомилась с Марией Киселевой и Ольгой Брусникиной, нашими первыми олимпийскими чемпионками, для меня это была фантастика — возможность поговорить, пожелать удачи, спросить совета. И сейчас, когда у меня появляется возможность поработать с детьми, я обязательно ею пользуюсь, как и многие другие известные спортсмены.

ОКР в нынешнем году является партнером форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Уфе с 17 по 19 октября. На него прибыла делегация более чем из 100 известных спортсменов, тренеров, а также представителей олимпийского резерва.