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Синхронное плавание

12 апреля, 14:47

Свищев призвал наказать федерацию синхронного плавания Украины за недружественное отношение к российским спортсменкам

Александр Абустин
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ украинских синхронисток в фото и рукопожатии россиянкам на награждении.

Украинские спортсменки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место в технической программе на этапе Кубка мира в Египте, отказались от совместной фотографии с россиянками Майей Дорошко и Татьяной Гайдай на церемонии награждения.

«В этой ситуации надо наказывать федерацию синхронного плавания Украины. За то, что они запугали бедненьких спортсменок. Это директива министерства спорта и федерации. Поэтому спортсменов наказывать никто не будет, потому что сами международные федерации не понимаю, как быть в такой ситуации. Время расставит все на свои места. Конечно, эти чиновники, включая верхушку украинской власти, они показывают безобразное поведение, которое отображается на спортсменах. У здорового человека в голове это не укладывается, а там люди нездоровые», — сказал Свищев «СЭ».

Российские и белорусские спортсменки принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Этап Кубка мира проходит с 11 по 13 апреля.

Дмитрий Свищев
Синхронное плавание
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