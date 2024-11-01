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Синхронное плавание

Сегодня, 15:17

Покровская: «Положительно отношусь к изменениям и думаю, что объединение федераций пойдет на пользу»

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассчитывает на успешную внешнюю политику новой объединенной Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Я очень положительно отношусь к изменениям и думаю, что объединение пойдет только на пользу. Что касается Мазепина, то именно такая персона должна возглавлять такую организацию. Мы должны продолжить работу, изучая новые правила, разобраться в своей схеме построения нашего исполкома. Вице-президентом стала Ольга Брусникина, она уже не первый год руководит нашим направлением. Надеюсь, что внешняя политика управления приведет к нашим выездам на зарубежные соревнования, хотя бы какие-то. Мы достаточно длительное время не соревновались с серьезными соперниками, нам нужны выезды, нужны соревнования с сильными странами», — цитирует Покровскую ТАСС.

В четверг четыре федерации водных видов спорта России объединились в организацию, которую возглавил Дмитрий Мазепин. Покровская вошла в ее президиум. Первым вице-президентом ФВВСР стал Владимир Сальников, который будет отвечать за международное направление.

Источник: ТАСС
Татьяна Покровская

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