Покровская: «Положительно отношусь к изменениям и думаю, что объединение федераций пойдет на пользу»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассчитывает на успешную внешнюю политику новой объединенной Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Я очень положительно отношусь к изменениям и думаю, что объединение пойдет только на пользу. Что касается Мазепина, то именно такая персона должна возглавлять такую организацию. Мы должны продолжить работу, изучая новые правила, разобраться в своей схеме построения нашего исполкома. Вице-президентом стала Ольга Брусникина, она уже не первый год руководит нашим направлением. Надеюсь, что внешняя политика управления приведет к нашим выездам на зарубежные соревнования, хотя бы какие-то. Мы достаточно длительное время не соревновались с серьезными соперниками, нам нужны выезды, нужны соревнования с сильными странами», — цитирует Покровскую ТАСС.

В четверг четыре федерации водных видов спорта России объединились в организацию, которую возглавил Дмитрий Мазепин. Покровская вошла в ее президиум. Первым вице-президентом ФВВСР стал Владимир Сальников, который будет отвечать за международное направление.