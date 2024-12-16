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Синхронное плавание

Сегодня, 10:55

Покровская — о сборной по синхронному плаванию: «Сижу на тренировке и нервничаю. Готовимся, да еще как»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о подготовке сборной к международным стартам.

«Готовимся, да еще как. Вот сейчас сижу на тренировке и нервничаю. Конечно, готовимся. Тем более пловцы подбодрили. Это такой стимул работать и выигрывать! У нас еще все нервы впереди», — сказала Покровская «СЭ».

20 ноября World Aquatics разрешила россиянам и белорусам, выполнившим критерии допуска, выступать в турнирах по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах.

Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев и&nbsp;Мирон Лифинцев завоевали золото в&nbsp;комбинированной эстафете 4 по&nbsp;100 метров на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;плаванию на&nbsp;короткой воде в&nbsp;Будапеште. Красивое возвращение российских пловцов. Супергерой Лифинцев и мировой рекорд в эстафете

Татьяна Покровская
Синхронное плавание
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