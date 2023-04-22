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Синхронное плавание

Сегодня, 20:07

Тренер сборной России по синхронному плаванию не видит смысла показывать новые программы

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Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко объяснила, почему синхронистки не показывают новые программы.

«Все программы уже поставлены. Покажем только в следующем сезоне. В том, чтобы делать это сейчас, нет никакого смысла. Считаю, что тактически это было бы неправильно», — приводит слова Данченко RT.

Чемпионат России по синхронному плаванию пройдет 25-27 апреля в Казани.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщала, что представит выводы рабочей группы о возможном допуске россиян к июлю 2023 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1139514-danchenko-programma-plavanie
Татьяна Данченко
Синхронное плавание
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