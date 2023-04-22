Тренер сборной России по синхронному плаванию не видит смысла показывать новые программы

Сегодня, 20:07
Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко объяснила, почему синхронистки не показывают новые программы.
«Все программы уже поставлены. Покажем только в следующем сезоне. В том, чтобы делать это сейчас, нет никакого смысла. Считаю, что тактически это было бы неправильно», — приводит слова Данченко RT.
Чемпионат России по синхронному плаванию пройдет 25-27 апреля в Казани.
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщала, что представит выводы рабочей группы о возможном допуске россиян к июлю 2023 года.