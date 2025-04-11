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Синхронное плавание

11 апреля, 12:37

Тренер сборной России по синхронному плаванию уходит из спорта из-за исключения микст-дуэтов из Олимпиады-2028

Камила Абдурахманова
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Старший тренер российской команды по синхронному плаванию Гана Максимова объявила о завершении карьеры в знак протеста против решения Международного олимпийского комитета (МОК) не включать микст-дуэты в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«По окончании этого сезона, после чемпионата мира, я собираюсь уйти из синхронного плавания. Причина — решение не включать микст-дуэты в олимпийскую программу», — заявила Максимова ТАСС.

Максимова проработала в сборной 11 лет, воспитав таких спортсменов, как Александр Мальцев — четырехкратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Европы.

Ранее, 9 апреля, МОК официально подтвердил, что микст-дуэтов не будет в Лос-Анджелесе-2028. Вместо этого медали разыграют только в женских дисциплинах — дуэтах и групповых выступлениях.

Источник: ТАСС
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Синхронное плавание
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