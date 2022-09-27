Покровская заявила, что шокирована известием об отъезде Давыдовой из России

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала для «СЭ» новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

«Мы сейчас разбираемся в этой истории, я сама узнала поздно вечером, пришло сообщение мне. Пока я не могу ничего сказать, давайте мы разберемся. В шоке пребываем, конечно», — сказала Покровская «СЭ».

Давыдова завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также она является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.