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Синхронное плавание

27 сентября, 11:45

Покровская заявила, что шокирована известием об отъезде Давыдовой из России

Мария Куцубеева
Корреспондент
Анастасия Давыдова.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала для «СЭ» новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

«Мы сейчас разбираемся в этой истории, я сама узнала поздно вечером, пришло сообщение мне. Пока я не могу ничего сказать, давайте мы разберемся. В шоке пребываем, конечно», — сказала Покровская «СЭ».

Давыдова завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также она является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.

Анастасия Давыдова. Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова уехала из России

Анастасия Давыдова
Татьяна Покровская
Синхронное плавание
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В ОКР прокомментировали информацию об отъезде Давыдовой из России

В Федерации синхронного плавания шокированы новостью об отъезде Давыдовой из России