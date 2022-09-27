Покровская заявила, что шокирована известием об отъезде Давыдовой из России

27 сентября, 11:45
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала для «СЭ» новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.
«Мы сейчас разбираемся в этой истории, я сама узнала поздно вечером, пришло сообщение мне. Пока я не могу ничего сказать, давайте мы разберемся. В шоке пребываем, конечно», — сказала Покровская «СЭ».
Давыдова завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также она является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.
Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.