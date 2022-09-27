Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Синхронное плавание
Новости
FINA-2015
FINA-2017
Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

27 сентября, 12:05

Тарасова — об отъезде Давыдовой: «От хорошего не уезжают. Нашему спорту нужно задуматься»

Тарасова прокомментировала новость об отъезде из России Давыдовой
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

«Уехала и уехала. Ничего критичного в этом нет. Миллионы людей уезжают из страны в страну. Надо узнать, почему она приняла такое решение. Наверное, кто-то ее обидел. Российскому спорту надо подумать, почему она уехала. От хорошего не уезжают», — сказала Тарасова «СЭ».

39-летняя россиянка завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также спортсменка является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Давыдова завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.

Анастасия Давыдова. Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова уехала из России
Фигурное катание
Анастасия Давыдова
Татьяна Тарасова
Синхронное плавание
13
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В Федерации синхронного плавания шокированы новостью об отъезде Давыдовой из России

В Госдуме РФ высказались об отъезде из России олимпийской чемпионки Давыдовой