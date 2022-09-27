Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала для «СЭ» новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

«Уехала и уехала. Ничего критичного в этом нет. Миллионы людей уезжают из страны в страну. Надо узнать, почему она приняла такое решение. Наверное, кто-то ее обидел. Российскому спорту надо подумать, почему она уехала. От хорошего не уезжают», — сказала Тарасова «СЭ».

39-летняя россиянка завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также спортсменка является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Давыдова завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.