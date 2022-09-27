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Синхронное плавание

27 сентября, 11:55

В Федерации синхронного плавания шокированы новостью об отъезде Давыдовой из России

Карен Саркисян
Корреспондент

Первый вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина прокомментировала новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

«Я знаю столько же, сколько и все, — приводит слова Брусникиной ТАСС. — Давыдова не сообщала федерации о своих планах, но сотрудники школы, в которой она работает, подтверждают эту информацию. Так как это произошло только вчера вечером, мы сейчас узнаем подробности, мы дополнительной информацией не располагаем. Все шокированы этой новостью, будем выяснять, что произошло».

39-летняя Давыдова завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также она является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.

Анастасия Давыдова. Пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова уехала из России

Источник: https://tass.ru/sport/15879599
Анастасия Давыдова
Синхронное плавание
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