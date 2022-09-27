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Синхронное плавание

27 сентября, 12:38

В Госдуме РФ высказались об отъезде из России олимпийской чемпионки Давыдовой

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Анастасия Давыдова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

«Люди вправе передвигаться куда они хотят. А причину отъезда Давыдовой мы с вами не знаем. Огромное количество людей женятся или выходят замуж, разводятся, посещают родственников. Еще раз: мы не знаем причину отъезда. Давыдова — известная и любимая нами спортсменка. Она столько сделала для российского спорта. Пусть едет отдыхать, а потом вернется. Погода в Москве сейчас не самая лучшая. И нельзя упрекать человека в том, чего мы с вами не знаем», — сказал Свищев «СЭ».

39-летняя россиянка завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также спортсменка является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Давыдова завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.

Анастасия Давыдова
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