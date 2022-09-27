В ОКР прокомментировали информацию об отъезде Давыдовой из России

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что не располагают информацией об отъезде из России пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

В ОКР отметили, что не получали от спортсменки заявлений о сложении с себя полномочий генерального секретаря организации.

«ОКР на данный момент не располагает информацией от Давыдовой о том, что она или кто-то из членов ее семьи покинул территорию России и не планирует возвращаться в нашу страну. Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от генсека в ОКР не поступало», — говорится на официальном сайте ОКР.

Ранее главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что узнала об отъезде Давыдовой из России в понедельник, 26 сентября.

Давыдова завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также она является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Спортсменка завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.