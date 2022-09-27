В олимпийском центре сообщили об увольнении Давыдовой

В Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой в разговоре с «СЭ» сообщили, что экс-спортсменка уже не числится в организации.

«Сами только вчера в 10 утра узнали, что Давыдова уехала. В пятницу она еще была на работе. Сейчас никто из центра не имел никаких контактов с ней. Давыдова уволилась из Олимпийского центра синхронного плавания. Она уже не числится в нашей организации. Центр работает, школа работает. Все в порядке», — заявили «СЭ» в организации.

Ранее стало известно, что 39-летняя Давыдова покинула страну.

Спортсменка завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также Давыдова является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Она завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.