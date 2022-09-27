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Синхронное плавание

27 сентября, 16:03

В олимпийском центре сообщили об увольнении Давыдовой

Микеле Антонов
Анастасия Давыдова.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

В Олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой в разговоре с «СЭ» сообщили, что экс-спортсменка уже не числится в организации.

«Сами только вчера в 10 утра узнали, что Давыдова уехала. В пятницу она еще была на работе. Сейчас никто из центра не имел никаких контактов с ней. Давыдова уволилась из Олимпийского центра синхронного плавания. Она уже не числится в нашей организации. Центр работает, школа работает. Все в порядке», — заявили «СЭ» в организации.

Ранее стало известно, что 39-летняя Давыдова покинула страну.

Спортсменка завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов. Также Давыдова является 13-кратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы.

Она завершила карьеру в 2012 году. Она входит в президиум Федерации синхронного плавания России.

Анастасия Давыдова. Титулованная синхронистка покинула Россию. Что происходит?
Анастасия Давыдова
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