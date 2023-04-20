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Синхронное плавание

Сегодня, 11:19

В США синхронистам разрешили участвовать в женских сольных соревнованиях

Ана Горшкова
Корреспондент
Синхронистки на Олимпиаде-2020 в Токио.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Федерация синхронного плавания США (USAAS) разрешила спортсменам выступать в той категории, которая, по их мнению, соответствует их гендерной идентичности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Участникам соревнований под эгидой USAAS не нужно предоставлять доказательства гормонального лечения или хирургического вмешательства. В одиночных турнирах определены следующие категории: соло девушка/женщина (спортсмен, идентифицирующий себя как девушка/женщина), соло мальчик/мужчина (спортсмен, идентифицирующий себя как мальчик/мужчина) и гендерное инклюзивное соло (открытое для спортсменов, не идентифицирующих себя как девушка/женщина или мальчик/мужчина).

В парном синхронном плавании будут представлены дуэт девушки/женщины (оба спортсмена идентифицируют себя как девушка/женщина), дуэт юноши/мужчины (оба спортсмена идентифицируют себя как юноша/мужчина), смешанный дуэт (один спортсмен идентифицирует себя как юноша/мужчина, второй — как девушка/женщина), а также гендерный инклюзивный дуэт (один или несколько спортсменов, которые не идентифицируют себя как девушка/женщина или юноша/мужчина).

В командных соревнованиях не будет гендерных ограничений.

Источник: РИА Новости
Синхронное плавание
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