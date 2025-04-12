Юниорская сборная России заняла 3-е место в произвольной программе на этапе Кубка Мира

Юниорская сборная России стали третьими в произвольный программе групп на этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Египте.

Россиянки Елизавета Бренер, Лика Чечура, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Александра Кленина, Светлана Павлова, Елена шабанова и Алиса Шевченко по итогам своего выступления получили 278,8447 балла с учетом штрафа в 8 очков.

Вторыми стали японки, которые набрали 285,4332 балла. Выиграли испанские синхронистки — 317,8093 балла.

Это первый международный турнир для российских синхронисток после длительного перерыва. Они выступают в нейтральном статусе.