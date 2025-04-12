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Синхронное плавание

12 апреля, 00:42

Юниорская сборная России заняла 3-е место в произвольной программе на этапе Кубка Мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юниорская сборная России стали третьими в произвольный программе групп на этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Египте.

Россиянки Елизавета Бренер, Лика Чечура, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Александра Кленина, Светлана Павлова, Елена шабанова и Алиса Шевченко по итогам своего выступления получили 278,8447 балла с учетом штрафа в 8 очков.

Вторыми стали японки, которые набрали 285,4332 балла. Выиграли испанские синхронистки — 317,8093 балла.

Это первый международный турнир для российских синхронисток после длительного перерыва. Они выступают в нейтральном статусе.

Сборная России по синхронному плаванию
Синхронное плавание
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