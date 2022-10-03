Мужчин-синхронистов приравняли к женщинам. Но не это главное

Авторская колонка Аллы Шишкиной , трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию — о новых правилах в ее виде спорта, которые кардинально меняют концепцию восприятия, приближаясь к фигурному катанию.

95 процентов за и 1 процент воздержавшихся — так распределились голоса за вступление в силу нового регламента в синхронном плавании. Таких кардинальных перемен в правилах не было со времен первого появления вида спорта на Олимпийских играх в 1984-м году в Лос-Анджелесе.

«Изменения просто космические. Для обычного зрителя вникнуть во все тонкости будет очень непросто, но, как сказала Лиза Шот (председатель технического комитета артистического плавания в ФИНА. - Прим. А.Ш.), мы становимся все ближе к фигурному катанию», — отметил член президиума Федерации синхронного плавания России, председатель комиссии по противодействию использования допинга Никита Белоусов.

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев. Фото Global Look Press

Факультативное участие

Все СМИ написали о включении мужчин в группы, но это не самое главное новшество. Тем более именно это изменение не является обязательным. В группе среди женщин теперь могут стоять двое мужчин, а могут и не стоять. Тут на усмотрение тренера. Оценивать чисто женские и смешанные группы станут одинаково. На данный момент в мире слишком мало технически сильных мужчин. Лет через десять подрастет молодежь, парни привыкнут, что они теперь не только в микст-дуэтах, тогда и можно будет говорить о смешанных группах. Пока же, я уверена, на соревнованиях абсолютное большинство групповых программ останутся чисто женскими.

В отличие от этих необязательных изменений, есть вполне конкретные, которые кардинально меняют концепцию восприятия вида спорта. Самое главное — оценки за каждый выполненный элемент. Да, до изменений тоже оценивали сложность, синхронность, выполнение элементов, но в целом, а не отдельно взятые. Теперь же каждую связку, поддержку, перестроение, экбите и прочее начнут рассматривать под микроскопом. Боюсь, что художественное впечатление уйдет при таком раскладе на второй план.

Объясню на примере фигурного катания. Четверной лутц, исполненный в каскаде, — самый дорогой, часто исполняющийся на соревнованиях элемент. Спортсмены хотят сделать именно его, да еще и в конце программы, на усталости, чтобы получить максимально высокие баллы. И все знают, что без него не стать чемпионом. Хоть летай надо льдом, хоть будь самым артистичным в мире, но если лутц не прыгнул, то все — прощай, золото Олимпийских игр.

Если раньше мы говорили о наших программах как о произведении искусства, спектакле на воде, то боюсь, теперь это перейдет в разряд: «Давайте сначала посчитаем, где и сколько самых дорогих элементов мы сможем поставить, а потом уже о красоте поговорим». Никто не станет смотреть на целостность композиции, надо же оценить каждое движение. Я даже не представляю, как судьи успеют это сделать. Мое мнение, что каждая новая программа, выходящая на старт, будет похожа на предыдущую. Потому что все захотят поставить как можно больше сложных вещей, чтобы повысить «цену». Зрителям, конечно, проще оценивать, но интереснее ли им смотреть?

Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев. Фото Global Look Press

Без россиян никакие новые правила неинтересны

Также изменилась продолжительность программ. Все они стали немного короче. Например, произвольная группа была 4 минуты, сейчас 3.30. И так со всеми видами. Комбинированная программа осталась только у малышей, у юниоров и взрослых ее теперь нет. Очень жаль, потому что это был дополнительный комплект медалей, который убрали. А еще уникальная группа, где сочетались все виды в одном. Теперь будут оценивать сушу, чего ранее никогда не делали. Возрастные ограничения тоже сдвинулись. Теперь ребята до 12 лет (и девочки, и мальчики), юноши 13-15 лет (девочки) и 13-16 лет (мальчики), юниоры 15-19 лет (девушки) и 15-20 лет (юноши). В национальную команду могут попасть и выступать на турнирах женщины и мужчины от 15 лет.

А еще у России есть первая победа. Наши представители Белоусов и Ольга Брусникина присутствовали и принимали участие в голосовании на том самом конгрессе технического комитета ФИНА, который проходил в онлайн-режиме. До этого россиян от зумов отключали. Даже несмотря на то, что представители РФ разрабатывали новые правила в разделе «Сложность». А значит, можно робко, но все же говорить о возвращении отечественного синхронного плавания на мировую арену, потому что без признанных лидеров этого вида спорта никакие новые правила неинтересны.