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Синхронное плавание

Сегодня, 14:30

«О нас помнят, но боятся в этом признаться». Суперчемпионка из России неожиданно для себя стала лицом крупных соревнований

Баннер с фото синхронистки Ромашиной был размещен на юниорском ЧМ в Лиме
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фотографию Светланы Ромашиной использовали на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию.
Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»; из личного архива Светланы Ромашиной
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При этом ни российских, ни даже нейтральных команд на турнире не было.

В Лиме завершился юниорский чемпионат мира по синхронному плаванию. Российских спортсменов, как и в последние два года, на этом международном турнире не было ни в каком статусе. Это связано с санкциями международной федерации водных видов спорта — World Aquatics. Но «отмена» России не помешала организаторам использовать изображение нашей и мировой легенды Светланы Ромашиной в рекламных целях.

Плакат в Перу

На плакат чемпионата мира с изображением Светланы Ромашиной обратила внимание сама синхронистка. Она выложила фотографию в своем Telegram-канале и подписала: «И все-таки о нас помнят. Но боятся в этом признаться. Баннер World Aquatics на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию...»

За Светлану Ромашину немного поясним фразу про то, что международная федерация боится признавать российских синхронисток. Дело в том, что World Aquatics и МОК продолжают старательно делать вид, что наших спортсменок вообще не существует. Зайдите на официальные сайты организаций или в их любую из соцсетей. Изображений самой титулованной команды или синхронистки (если мы говорим конкретно про Ромашину) в истории этого вида спорта вы не найдете. Украшают разделы о синхронном плавании фотографии кого угодно, но только не россиянок.

Сборная Китая по&nbsp;синхронному плаванию. «Дело не в русских — в новых правилах». Конкуренткам наших синхронисток надоело проигрывать годами

На сайте МОК можно посмотреть видео, на котором объясняются правила синхронного плавания. В ролике используются моменты из прошлых Олимпиад, где наших девушек тоже как будто бы не было. Но поражает момент, когда голос за кадром говорит: «Та, кто имеет лучшую оценку из всех команд, побеждает». На этих словах как будто бы случайно показывают ликующих и показывающих сердечки в камеру украинских синхронисток на Олимпиаде в Токио. Тогда в Японии украинки взяли бронзу. Наверное, вы догадываетесь, какая сборная была в Японии той, что имела лучшую оценку из всех команд и победила? Почему взяли именно украинок, а не занявших второе место китаянок, непонятно.

Онлайн World Aquatics вместе с МОК ведет себя очень аккуратно с изображениями российских спортсменок. В интернете это все быстро разлетается и наносит, как, видимо, считают в международных федерациях, имиджевый вред. Однако офлайн использовать наших синхронисток не стесняются.

Никто бы, возможно, и не узнал о постере с Ромашиной на юниорском чемпионате мира в далеком Перу. Вот только, несмотря на то что российских спортсменов там сейчас нет, наших людей в этом виде достаточно: они и тренируют, и тренируются в других сборных. Поэтому по-тихому использовать фото Светланы в рекламных целях не получилось. Да и слишком уж сильный образ выбрали организаторы. Вряд ли нашлись участники, которые не узнали на плакате семикратную олимпийскую чемпионку.

Светлана Ромашина
Светлана Ромашина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российские обложки

Почему-то особенно щепетильно международные федерации относятся именно к тем видам, где мы до всех отстранений были абсолютными лидерами: синхронное плавание, художественная гимнастика. Но имиджевые «промашки» тоже случаются.

В июне на официальном сайте МОК обнаружилась фотография двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева в золотом поединке Олимпиады-2020 против американца Кайла Снайдера. Снимок не просто появился в разделе о борьбе, а стал его обложкой. Ирония заключалась в том, что самого Садулаева, как и многих других российских борцов, на Игры в Париж в итоге не пустили. Когда новость об обложке с нашим спортсменом разлетелась по СМИ, администраторы сайта поспешили заменить фотографию. В итоге раздел украсил кадр из полуфинального поединка Олимпиады в Токио в женской весовой категории до 57 кг между Рисако Каваи из Японии и Хелен Луиз Марулис из США.

МОК использовал фотографию Абдулрашида Садулаева для рекламы. МОК использует русских спортсменов для рекламы. Но при этом не позволяет им соревноваться

Подобных историй, когда фотографии наших спортсменов на официальных ресурсах международных организаций меняли на другие, довольно много. До этого на обложки разделов официального сайта зимней Олимпиады-2026 попадали биатлонист Эдуард Латыпов и фигуристка Евгения Медведева.

«То, что российские спортсмены попадают на обложки сайта МОК, — это нормально. Потому что наши спортсмены являются одними из самых титулованных и уважаемых в мире. Ничего удивительного здесь нет. Удивительно, что они просят исправить ошибку, — объяснял «СЭ» председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Но в чем ошибка? Ошибка в том, что МОК пошел на поводу у политиков, которые сейчас им руководят. К сожалению, МОК не справляется с тем давлением, которое оказывается на него. Именно поэтому наших спортсменов быстро снимают с обложек и меняют на других».

Наверняка офлайн-случаи зафиксированы не все, ведь у интернета сейчас больше силы в распространении информации. Один из самых громких скандалов произошел в Париже, где на улицах был замечен рекламный баннер с Еленой Исинбаевой, которая держала в руках российский флаг. МОК оправдывался тем, что плакат был утвержден еще в 2019 году и его просто не успели снять.

С самими спортсменами подобные плакаты не согласуют, это не требуется. Права на изображения атлетов во время соревнований принадлежат МОК и международным федерациям, под эгидой которых проходят турниры. Об этом атлеты знают, так как подписывают соответствующие бумаги. К Ромашиной тоже, естественно, никто по поводу рекламного плаката не обращался. А вот если Светлане понадобится та же самая фотография для рекламных целей, то придется договариваться с World Aquatics.

Светлана Ромашина
Синхронное плавание
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