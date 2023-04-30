«Тренер шутил, что отправит нас к девочкам в синхронное плавание. А я взял и пошел». Рассказ Артура Коршунова

У звездного российского синхрониста Александра Мальцева подрастает конкурент.

Спустя почти 10 лет FINA официально признала микст-дуэты в синхронном плавании, и мужчины-синхронисты уже не вызывают такого удивления, как на дебютном для них ЧМ-2015 в Казани. С тех пор стали развивать и мужское соло, а недавно МОК и вовсе разрешил включать до двух мужчин в прежде исключительно женские групповые программы. Развивает мужское синхронное плавание и Федерация синхронного плавания России.

Ошибочно думать, что мужское направление в нашей стране держится исключительно на энтузиазме одного Александра Мальцева. Безусловно, он лидер, но появляется много интересных молодых парней, которые составляют ему достойную конкуренцию. Например, Артур Коршунов. Он пришел в синхронное только в 17 лет, но уже вышел на чистое второе место в стране сразу за Мальцевым. В интервью «СЭ» Коршунов рассказал о насмешках друзей, мужественности в спорте и мечтах об Олимпиаде.

Елизавета Захарова и Артур Коршунов. Фото Соцсети

Когда первый раз пришел на занятие, так стеснялся, что думал даже уходить

— Как ты попал в синхронное плавание?

— До этого я 10 лет занимался классическим плаванием. Потом тренер меня позвала попробовать синхронное. Мне тогда было 17 лет, перспектив в плавании было все меньше. И я решил: почему бы и нет?

— Ты был единственным парнем в группе?

— Я был единственным синхронистом вообще во всем Татарстане на тот момент.

— Трудно было учить все с нуля в таком возрасте? Либо опыт плавания помогал?

— Где-то, может, и помогал в базовых движениях, но не сильно. Первый год я вообще ничего не понимал, что нужно делать вообще, как. Было очень тяжело. При этом когда я плавал, смотрел на синхронисток со скепсисом. Что за вид спорта такой? Дрыгают ногами, стоишь головой вниз... Ерунда, что тут может быть тяжелого?! А оказалось, такой труд...

— Сколько времени ушло на адаптацию?

— Примерно полтора-два года. На второй год уже начал более-менее осознанно действовать в программе.

— На сколько сейчас умеешь задерживать дыхание?

— Пожалуй, самый частый вопрос синхронистам. Только вот на практике нам это не сильно-то и нужно. Мы не задерживаем дыхание, а работаем на гипоксии — в движении. Это дайверы максимально должны быть расслаблены, чтобы сэкономить как можно больше кислорода. А у нас работает взрывная энергия организма, немного другая техника и процессы. Конечно, мы умеем задерживать дыхание, но это не ключевое.

— Один парень и много девочек. Насколько это комфортная среда?

— Когда первый раз пришел в зал, было очень стеснительно. Я даже думал уходить, честно говоря, некомфортно себя чувствовал. До этого я тренировался только с парнями, а тут одни только девочки...

— Как принял коллектив?

— В принципе, нормально. Поначалу удивлялись, но через пару занятий уже спокойно приняли.

— Шуток не было?

— Не со стороны девочек. Скорее со стороны друзей. Родители приняли хорошо, отговаривать не пытались. А друзья начали шутить, что это женский вид спорта, куда я пошел, зачем? Да и тренер в группе у нас по плаванию постоянно шутил, что будем плохо работать — отдаст нас к девочкам в синхронное. И тут я взял и пошел туда. Вообще отношение меняется потихоньку. Когда пошли первые медали, когда про наш спорт чаще стали говорить, негатива стало меньше в разы.

— С партнершей хорошие отношения?

— Бывают ссоры, но в целом рабочие.

— Вас подбирают друг к другу исходя из технических навыков или исходя из близости характера?

— Скорее по возможностям партнера и партнерши. Чем сильнее партнерша, тем лучше, а там уже как пойдет. Хочешь не хочешь, надо подстраиваться друг под друга, какой выбор? Времени нет, приходится сразу работать.

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева. Фото Global Look Press

С Мальцевым ближайшие лет 10 никто не сможет конкурировать

— Доволен тем, как выступил на чемпионате России?

— В целом — вполне. Показали новые программы, интересно было показать их зрителям и судьям. Все здорово. Чемпионат страны сейчас самый главный для нас старт в году. Выезжать куда-то мы сейчас не можем, все в рамках России у нас только. Но внутри страны конкуренция также очень серьезная.

— Насколько тяжело прошел переход из юниорского спорта во взрослый?

— На самом деле не так долго я был в юниорах, по сути, всего один год. Потом юниорский возраст хотели продлить до 20, но я не успел попасть в этот момент, и сразу пришлось выступать по взрослым, привыкать к такой конкуренции.

— Приходится соперничать в том числе и с Александром Мальцевым. Насколько для тебя это сложно и важно?

— У меня, честно сказать, нет пока прямой цели обойти его. Это сложно, а сейчас, пожалуй, и нереально. Я считаю, что в мире никому не реально будет его обыграть ближайшие лет 10 так точно. Он просто лучший — и все.

— Чем он так хорош? В чем его главные качества как спортсмена?

— Он разносторонний. Отличный постановщик, знает, какие нужны движения, где и когда. Да и в целом у него очень высокий уровень во всех элементах. При этом постоянно растет. Человек занимается синхронным плаванием с самого детства, на чемпионатах мира он с 2015 года. И все равно виден с каждым годом у него прогресс.

— В каких вы с ним отношениях?

— Дружим. Он помогает мне развиваться. Он вообще всем помогает. Развивает мужское синхронное плавание всеми возможными способами.

— Видишь себя его наследником?

— Нет, пожалуй, у меня свой путь.

— Как тогда пробиться наверх? Иначе вечно быть вторым и все.

— Для начала непонятно, поедем мы на международные старты или нет. Когда и как. А в целом возможно через другие программы пробовать себя, развиваться. В женской группе можно себя попробовать.

— То есть уже рассматриваешь для себя такую возможность?

— Попробовать я бы точно хотел. Но не думаю, что это основной для меня вариант развития карьеры.

— Мужчины сейчас могут выступать в составе группы даже на Олимпиаде. Насколько это правильное решение?

— Сложно судить, потому что непонятно, поедут российские спортсмены в Париж или нет. Наверное, это здорово. Но печально, что мы такой возможностью воспользоваться не сможем. К тому же я надеялся, что все-таки включат в программу Олимпиады микст-дуэты. Это было бы более справедливо и интересно.

— Мужское соло есть теперь даже на ЧР. Насколько эта дисциплина имеет шансы на успех?

— Пока что мы выступаем вне конкурса, и официально в зачет этот старт не идет. Только на стартах FINA мужское соло будет представлено в полной мере, у нас пока скорее как эксперимент. Но как по мне, здорово, что нас допускают. Мужское синхронное плавание быстро развивается. На мой взгляд, вообще самое зрелищное — это смотреть, как мужчины выступают. Потому что мы делаем более зрелищные элементы, выше, сильнее. Да и это необычно.

Александр Мальцев и Артур Коршунов. Фото Соцсети

Отношение к мужчинам-синхронистам изменит Олимпиада — она решит все

— Следишь за другими артистическими видами спорта? Фигурным катанием, художественной гимнастикой, например.

— За фигурным катанием иногда слежу. Танцы на льду — смотрибельно и интересно. Имеет место быть. Мужская художественная гимнастика мне, откровенно говоря, не по душе. Негативно отношусь.

— То есть синхронное плавание ты считаешь мужественным видом спорта?

— Это изначально в принципе был мужской вид спорта. Но потом он стал женским, и все привыкли считать, что так и должно быть. И только сейчас он становится смешанным, и для мужчин, и для женщин. И это правильно. Но в любом случае я показываю себя в программе как мужчина. Высоту показать, артистичность. Но именно мужские движения, показать, что я сильный пол. В микст-дуэтах в основном программы построены в принципе на отношениях мужчины и женщины, что логично.

— К мужчинам-фигуристам вопросов ни у кого не возникает — они мировые звезды. Есть ли шанс, что так же будут относиться и к мужчинам-синхронистам?

— Думаю, вполне, в скором времени. Уже сейчас нас начинают принимать. Нужно, чтобы были победы, результаты. Многое изменит Олимпиада, она решит все. У парней будет стимул приходить в синхронное плавание, появятся перспективы. И уже не будет таких насмешек.

— Если будет стоять прямой выбор — оставаться в микст-дуэте без шансов на Олимпиаду или поехать на Игры в составе женской группы. На чем ты остановишься?

— Скорее всего, выберу Олимпиаду. В любом качестве.

— Уже пробовал себя в группе?

— Пробовал учить элементы. Но стоять в группе пока что не было момента.

— При этом мужчина в составе такой группы должен явно выделяться. Как это сделать?

— Он должен выделяться не тем, что будет больше всех косячить. А, например, толкать в поддержке партнерш так, чтобы все понимали, что перед ними мужчина. Силу показать. Либо самому прыгать поддержки в качестве изюминки программы.

— С плаванием завязал окончательно?

— Я тренирую детей в Набережных Челнах. Сам уже не плаваю, но учу ребят правильной технике. Плавать умею хорошо, но результаты уже явно будут не те. На чемпионат России, условно, даже не отберусь, наверное. И на чемпионате Татарстана в лидеры попасть не смогу. Плавание тоже развивается, с каждым годом все сильнее работают.

— Не жалеешь, что выбрал синхронное плавание?

— Вообще нет. Здесь у меня больше перспектив.

— Синхронное плавание Татарстана исторически связано с Набережными Челнами. Как так вышло?

— Там открылось первое отделение в республике, и оно до сих пор самое сильное. Все лидеры оттуда, кто попадал в сборную России из Татарстана, тоже в Челнах у нас занимались, как правило. Сборная республики там тренируется. В Казани сейчас тоже есть своя группа, но пока она скорее на детей направлена.

— Парней больше начинает заниматься?

— С каждым годом все больше и больше. Уровень растет, вместе с тем и конкуренция. Особенно в юношеском возрасте заметно, как много приходит ребят. Это тренд сейчас такой, во всех регионах.