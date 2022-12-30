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Сегодня, 20:30

Ущербные изменения в одном из главных видов для России. Колонка Аллы Шишкиной

Алла Шишкина
Колумнист
Синхронистки.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Мальцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Российские синхронистки.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию — об итогах года и отсутствии логики в действиях руководителей World Aquatics.

2022 год стал для синхронного плавания очень значимым. Пожалуй, самым значимым в истории существования вида спорта. Ряд изменений навсегда поменяют восприятие синхронного плавания. Но обо всем по порядку.

МОК официально дал разрешение на участие мужчин в Олимпийских играх начиная с 2024 года. В составе женской команды теперь может быть заявлено до двух представителей мужского пола. С 2015 года, когда мужчинам впервые было разрешено участвовать в чемпионатах мира, в составе микст-дуэта, прошло семь лет. Безусловно, за это время в мире повысился уровень мужского синхронного плавания, но многие представители все равно не дотягивают до женщин и в плане технической оснащенности, и в плане чистоты выполнения элементов. Только единицы, в которые входит и наш Александр Мальцев (пятикратный чемпион мира. — Прим. «СЭ»), способны с ходу встать в женскую группу и не отличаться от слабого пола в худшую сторону. Но таких немного.

Алла Шишкина и&nbsp;российские синхронистки. Тренировки по десять часов и Россия в топе. Колонка Аллы Шишкиной

Пока же включение мужчин не является обязательным условием выступления. А это значит, что многие страны и не будут использовать эту опцию на Играх в Париже. Но моя интуиция подсказывает, что с каждым годом мы будем видеть все больше и больше мужских ног, выполняющих связки в воде. А рекомендация по включению мужчин станет обязательным условием. Думаю, лет через 10-15 группы могут сделать смешанными в равных пропорциях: четыре мужчины и четыре женщины. Чтобы показать, что вид спорта абсолютно равноправный для обоих полов.

На европейском уровне мужчины уже с этого года могли стоять в группах, конечно же, выступали в микст-дуэтах, а также впервые показали себя в мужском соло. Итальянец Джорджио Минисини, который стал первым в истории чемпионом Европы в этом виде программы, плакал, стоя на пьедестале, под одобрительный рев и аплодисменты трибун. Александр Мальцев выступил со своим соло на Играх дружбы в Казани. Я смотрела на него с трибун, и у меня бежали мурашки, насколько это было тонко, мощно, с чувством и характером. Его тренер, Гана Максимова, на весь мир известна своим неординарным мышлением и изысканными постановками. И жаль, что в сезоне-2021/22 Александр и Джорджио не встретились. Борьба была бы серьезной и интересной.

Александр Мальцев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Мальцев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Отходя от темы правил, изменения произошли и в других областях. Международная федерация плавания (FINA) была переименована в World Aquatics. Это произошло 12.12.2022. Видимо, боссы специально выбрали для этого красивую дату. Судя по комментариям в соцсетях, такое изменение нравится не всем.

Существенное и болезненное изменение, которое приняла теперь уже World Aquatics, — это три программы на Олимпийских играх. Если раньше группа выступала с технической и произвольной, то теперь добавили еще один вид программ — акробатическую группу. То есть чтобы завоевать одну медаль, нужно выступать не два раза, а три. При этом запасного, девятого человека так никто и не вернул. Ну то есть он, конечно, поедет, будет тренироваться вместе со всеми, но медаль в итоге не получит. Нагрузка увеличилась, медалей не прибавилось. Со стороны дуэта, который на Играх обязан стоять во всех программах, это вообще стало каторжной работой. Спортсменки из дуэта выступают с технической программой, потом дважды с произвольной и потом должны будут встать еще в три группы. Шесть выступлений и две медали. Странная арифметика World Aquatics.

Отдельно отмечу и подготовку к соревнованиям. Если раньше тренировки сборной России занимали в общей сложности десять часов в день — два часа в зале и восемь в воде, — то с прибавлением акробатической программы даже невозможно представить, сколько необходимо будет тренироваться. А если добавить сюда ввод мужчин во все эти группы... Тут часов четырнадцать понадобится, не меньше. Уверена, что такая ситуация не только с нашей командой, но и со сборными других стран. И без того большая нагрузка на спортсменов увеличится, а это неизбежно приведет к переутомлению и травмам.

Наконец, изменение правил, о которых я писала ранее. Теперь они официально утверждены и с 2023 года вступают в силу. Если коротко, то их сделали более шаблонными и простыми для понимания зрителей. Каждый элемент, каждая поддержка и каждая связка (гибрид) теперь имеют свою оценочную стоимость. Если раньше составление программы шло от творчества, музыки, фантазии и изобретения новых движений, то теперь тренер должен открыть огромный буклет с элементами, постараться выбрать из него самые дорогостоящие по оценкам и равномерно расставить по программе. Ты можешь быть богом креатива и поставить программу — произведение искусства, но если в ней не будет конкретных, дорогих связок и элементов, то все твое творчество ничего не стоит.

Российские синхронистки. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Российские синхронистки.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Произвольную группу укоротили на 30 секунд, теперь длина музыкального сопровождения не должна превышать 3 минут 30 секунд (+/-5 секунд). Лимит связок в программе — семь штук. Самые дорогие связки начинаются с 16-секундной задержки дыхания. Если за это время спортсмены успевают сделать 30 и более движений, тогда такой гибрид имеет максимальную базовую стоимость. При такой насыщенности и длине подводной части времени на то, чтобы взять вдох, остается немного. Не трудно догадаться, какая это нагрузка на весь организм. И сразу вспоминаются неприятные истории с потерей сознания еще при старых правилах.

В судействе появилась новая должность — технический контролер. Именно эти люди будут сверять то, что делают спортсмены в воде, с тем, что заявлено в карточке тренера. Похожая система существует в фигурном катании и художественной гимнастике. Необходимо прописать все части программы, чтобы по ходу выполнения программы можно было сверять их с текстом в этой карточке.

Сборная ОКР на&nbsp;Олимпиаде-2020 в&nbsp;Токио летом 2021 года. Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?

Новым президентом Федерации синхронного плавания России избрана трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина. Пожелаем Ольге Александровне хорошей работы и уверенного развития вида спорта во всех регионах нашей страны. Очень ждем возвращения российских спортсменов на международные арены. Впереди Олимпийские игры в Париже, на которые еще нужно завоевать лицензии.

Олимпиада
Алла Шишкина
МОК
Синхронное плавание
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