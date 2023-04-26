Кому на руку размывание гендерной идентичности в спорте? Синхронное плавание — испытательный полигон

Включение трансгендеров в американскую сборную по синхронному плаванию способно привести к ужасным последствиям.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Недавно появилась новость о том, что Федерация синхронного плавания США ( USAAS) объявила о новых правилах, согласно которым спортсмены могут участвовать в соревнованиях на основе своего гендерного самоопределения, без хирургического вмешательства и гормонального лечения. Другими словами, мужчина, считающий себя женщиной, может выступать вместе с женщинами в соло, дуэте или группе.

Эта новость вызвала не только раздражение у представителей спортивного сообщества, но и массу вопросов о причинах такого решения американской федерации и его последствиях. Уже несколько дней я даю экспертные комментарии на эту тему нашим федерациям, которые обращаются ко мне с такой просьбой. Поэтому отвечу на самые часто повторяющиеся вопросы для читателей «СЭ».

Почему важны нововведения именно в федерации синхронного плавания?

Для начала стоит ответить на вопрос о том, почему процесс, о котором будет сказано ниже, примечателен именно в Федерации синхронного плавания США . Во-первых, потому что синхронное плавание — это вид спорта, который на Олимпийских играх дольше многих других оставался исключительно женским. И в целом представительство мужчин и женщин в данном виде спорта асимметрично с явным преобладанием последних.

Появление смешанных дуэтов на уровне чемпионатов мира не привело данную дисциплину на Олимпийские игры. Осенью 2022 года FINA согласовала участие мужчин в составе женской группы, однако их может быть не более двух человек. На мировом уровне сохранились женские дуэты и женское соло, но решение американской федерации позволяет мужчинам выступать наравне с женщинами.

Во-вторых, синхронное плавание — это вид спорта, в котором безраздельно царствует Россия уже четверть века, не уступая никому медали на больших международных стартах. С ослепительной славой русских русалок своим решением и хотят побороться американцы. И здесь у них есть еще одна заветная мотивация. Само синхронное плавание появилось в Северной Америке, и долгое время за высшую ступень пьедестала на международных соревнованиях боролись США и Канада. Американцы лоббировали включение этого вида спорта в олимпийскую программу, и впервые оно появилось в программе соревнований на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, до этого присутствовало лишь как показательные выступления.

Фото Global Look Press

В конце 1990-х годов российская сборная стала мировым лидером, а после наши синхронистки, завершившие карьеру и тренирующие команды других стран, стали подтягивать сборные других государств, оставляя североамериканских родоначальников сильно ниже топовых мест в турнирной таблице. Поэтому американская федерация синхронного плавания — это своеобразная «балка с защемленным концом», которой жизненно необходимо совершить реванш именно в этом виде спорта. Особенно понимая, какое внимание он приковывает в России. Похожие изменения в других видах спорта не были отмечены таким шквалом реакции, как в синхронном плавании.

Изменение правила со стороны USAAS — это, в числе всего прочего, попытка лишить наших спортсменок лидерства в случае их возвращения. Мужчины физически выносливее, у них больше объем легких, поэтому их присутствие в команде или дуэте дает возможность делать более долгие связки с пребыванием спортсменов под водой, раньше только русским синхронисткам не было равных в этом.

Мужчины в команде с девушками могут быть «опорными», то есть теми, кто будет выбрасывать физически более легких девушек-синхронисток из воды. Высота выбрасывания также раньше была самой выдающейся именно у наших спортсменок. Мужчины также могут держать партнерш по команде на плечах для эффектных поддержек более долгое время, чем спортсменки-сокомандницы — друг друга и так далее.

Наконец, появление в команде мужчин, считающих себя женщинами, может способствовать и появлению случаев нечестного судейства, эдаких жестов толерантности. На чемпионате мира по водным видам спорта в Казани 2015 года, когда впервые FINA включила в программу микст-дуэты, золотую медаль за техническую программу получил американский дуэт Кристины Джонс и Билла Мэя.

Причина в том, что Билл Мэй был первым синхронистом-мужчиной в истории. Победа американцев настолько не соответствовала уровню их выступления и проигрывала российскому микст-дуэту Дарины Валитовой и Александра Мальцева, что вызвала негодование у зрителей и комментаторов из разных стран. Аналогичных ситуаций можно ожидать и в случае появления первых команд с трансгендерами на международных соревнованиях.

Фото Global Look Press

Зачем американской федерации нужны новые правила?

Как я уже отмечала, МОК опасается раскола олимпийского движения с потерей блока восточных стран, для которых тема трансгендеров — это нарушение религиозных традиций и осквернение сакрального понимания мужчины и женщины. Сейчас и без того слишком много иных всадников раскола олимпийского движения. Поэтому многие международные федерации стали сдерживать обсуждение темы допуска трансгендеров. Более того, в повестку стало вноситься изначально отвергаемое решение о создании третьей — трансгендерной — категории соревнований наряду с мужской и женской.

Создание третьей категории могло бы, с одной стороны, удовлетворить западные группы, лоббирующие интересы трансгендеров на всех уровнях, с другой — избежать негативных последствий, которые однозначно проявятся, если допустить трансгендерных участников до соревнований с мужчинами и женщинами. В числе таких последствий и упадок женского спорта с вытеснением цисгендерных женщин бывшими мужчинами, и падение интереса к спортивным соревнованиям, и выход стран с традиционной культурой из международных федераций, и многое другое.

Однако введение отдельной трансгендерной категории сопряжено с определенными сложностями, поэтому оно подвешено многими международными спортивными федерациями.

Во-первых, сами трансгендеры и их покровители против такого распределения, поскольку мужчина, считающий себя женщиной, хочет признания себя как женщины, в том числе посредством участия в соревнованиях в женской категории. Во-вторых, введение третьей категории соревнований наряду с мужскими и женскими — это колоссальные траты для международных федераций, для оргкомитетов, потому что количество участников, тренеров, технических специалистов увеличивается кратно.

Расширение числа участников — это траты на дополнительные места для проживания, питание, транспорт, площадки для соревнований, увеличение числа соревновательных дней, изменение расписания, увеличение сроков пребывания официальных представителей международных спортивных организаций и многие другие организационные вопросы.

Иными словами, судьба трансгендеров в международном спортивном движении не решена, существуют только общие рекомендации МОК, которые не облегчают задачу международным федерациям. Пока не существует прецедента третьей трансгендерной категории, американцы формируют иной прецедент, который соответствует их идеологической и политической цели — внедрению трансгендеров в классическую структуру соревнований с полным размыванием гендерной идентичности спортсменов: женские соревнования перестанут быть действительно женскими, мужские соревнования перестанут быть действительно мужскими.

Фото Global Look Press

Каковы дальнейшие действия американской федерации?

Безусловно, американская федерация ввела эти правила с прицелом на будущее для получения возможности давления на World Aquatics и на МОК. Если нет решения сверху, значит, США и их сторонники запустят его снизу.

Дуэт и группа в синхронном плавании требуют слаженной долгосрочной работы спортсменок, входящих в состав. Этим групповые упражнения синхронистов отличаются, например, от игрового командного вида спорта, где игроки могут меняться. Движения синхронисток месяцами оттачиваются исходя из конкретной позиции в рисунке на воде.

Сложно себе представить ситуацию, в которой американцы поставят в команду мужчин (больше двух разрешенных международной федерацией), но накануне соревнований уберут часть из них и заменят женщинами, чтобы это соответствовало правилам. Напротив, они будут оказывать давление на World Aquatics, обвинять международную федерацию в дискриминации, требовать допуска имеющегося состава, в противном случае будут угрожать тем, что не смогут принять участие в соревнованиях.

Если World Aquatics будет придерживаться своей нынешней позиции, несмотря на манипуляции американцев, то дальше будет повторение истории с Международной ассоциацией бокса ( IBA ), то есть угрозой раскола World Aquatics. Дальше последует хаос: какие-то оргкомитеты международных турниров будут допускать существующую World Aquatics, какие-то — альтернативную.

Команды, не имеющие в составе мужчин, считающих себя женщинами, будут проигрывать по физическим показателям, следовательно, встанут перед выбором: искать трансгендеров, зачастую вопреки своей культуре, либо прекращать соревновательную деятельность. И то и другое очень на руку американцам, которых удовлетворит и искусственное сокращение числа конкурентов, и продвижение своей трансгендерной повестки в спортивной среде.