Легенда нашего синхронного плавания помогает испанкам. Ранее она некрасиво уехала из России

Пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова принимает участие в подготовке сборной Испании к чемпионату мира.

Испанское издание Relevo рассказало об участии знаменитой российской синхронистки Анастасии Давыдовой в четырехдневных сборах национальной команды Испании в городке Сан-Кугат. К подготовке программ к предстоящему в Сингапуре (11 июля — 3 августа 2025 года) чемпионату мира пятикратную олимпийскую чемпионку привлекла ее многолетняя соперница Андреа Фуэнтес. 41-летняя испанка ранее работала с командой США, а теперь решила помочь своим соотечественницам, в том числе за счет «русского перфекционизма» Давыдовой. Это первая серьезная работа Анастасии после скандального отъезда из России осенью 2022 года.

Высококвалифицированный специалист

Давно известно, что российское синхронное плавание — сильнейшее в мире, и в бассейнах разных стран работает множество специалистов из нашей страны. Например, несколько лет назад уехала тренировать в США олимпийская чемпионка в синхронном плавании Токио-2020 Марина Голядкина. Живет и трудится в Италии Анастасия Ермакова, многолетняя напарница Давыдовой. Так что новый поворот в карьере пятикратной олимпийской чемпионки не был бы сенсацией, если бы не странная история бегства легендарной синхронистки из нашей страны два года назад. После начала мобилизации Давыдова вместе с мужем спешно покинула Россию, бросив многочисленные проекты на родине и поселившись в Дубае.

При этом знаменитой спортсменке было грех жаловаться на отношение к себе со стороны российских властей. Под занавес карьеры в 2012 году (в 29 лет) ей помогли стать пятикратной олимпийской чемпионкой (на тот момент это стало рекордом синхронного плавания), включив в команду за счет молодых спортсменок. После завершения выступлений Давыдова получила должность генерального секретаря Олимпийского комитета России и собственную школу в новом бассейне на юге Москвы. Все это великая синхронистка оставила на произвол судьбы осенью 2022 года — якобы во имя интересов своей семьи. В последнее время чемпионка занималась проведением мастер-классов — в основном в ОАЭ.

«Анастасия уже давно завершила свою карьеру и не первый раз работает с иностранной командой — ранее работала с британской командой, сейчас ей предложили помочь, видимо, с постановками программ для испанской команды, — рассказала «Матч-ТВ» семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. — Будем следить дальше за совместными постановками от Андреа и Анастасии. Анастасия — высококвалифицированный специалист. Поэтому будет интересно посмотреть. Наши спортсмены и тренеры также продолжают активно работать и надеются в дальнейшем попробовать себя на международном старте после достаточно продолжительной паузы».

Анастасия Давыдова на Олимпийских играх. 2012 год. Фото Getty Images

Есть вопросы в обществе

Новости о сотрудничестве Давыдовой с испанками пришли на фоне нового витка дискуссий о «предательстве» или «профессиональной необходимости» при смене флага в отечественном спорте. Конечно, тема с заграничной работой наших тренеров звучит не так остро, как в случае со спортсменами. Тем не менее споры не утихают — масло в огонь здесь подлили министр Михаил Дегтярев, на прошлой неделе в интервью НТВ заявивший о своем лояльном отношении к россиянам, выступающим под нейтральным флагом, и осуждении тех, кто сменил спортивное гражданство ради выступления на международных соревнованиях. «К спортсменам под другим флагом есть вопросы в обществе», — отметил министр.

«Дегтярев не был спортсменом элитного уровня и, вероятно, не понимает, насколько сильна мечта спортсмена стать олимпийским чемпионом, — ответил на этот выпад в разговоре Metaratings.ru двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Вайлд, в свое время сменивший спортивное гражданство с США на Россию. — Я не критикую Дегтярева за его слова. Он — министр спорта, он хочет сохранить спортсменов в России, и это действительно сложная ситуация в нынешних условиях. Но если бы я был министром спорта, то попробовал бы другой подход. Вместо того чтобы осуждать уехавших спортсменов, я дал бы им знать, что Россия поддержит их, если они решат вернуться и выступать за свою родину».

«У человека может быть масса причин сменить гражданство — экономические, политические, семейные обстоятельства, — заявила в интервью «ВсеПроСпорт» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. — Мы знаем много ситуаций, когда ребенок это делает, поскольку родители решили переехать. Понятно, что если они уезжают, то и ребенок начинает выступать за другую страну. Мне кажется, нельзя так огульно всех осуждать. Смена гражданства — это во многом внутренняя история. Вот Овечкин выступает в НХЛ много лет — у него же нет американского паспорта».

Ничего предосудительного в отъезде нет?

С февраля 2022 года спортивное гражданство сменили более сотни атлетов из России. В большинстве своем это малоизвестные люди, но есть среди уехавших и настоящие звезды — шахматистка Александра Костенюк, велогонщик Михаил Яковлев, гребчиха Анна Пракатень, фигуристка Софья Самоделкина, пловчиха Анастасия Кирпичникова, борец Ахмед Тажудинов, теннисистка Элина Аванесян, фехтовальщик Сергей Бида, представительница шорт-трека Софья Просвирнова и другие. В ряде случаев переход был вызван личными причинами или традиционными волнами спортивной миграции, не связанными с геополитикой. Но желание обойти санкции за счет смены флага тоже, конечно, присутствует.

«Если сейчас уедет лидер сборной России, которому создали здесь все условия для побед, я рассматриваю это как побег из страны, предательство, — приводит Metaratings.ru слова олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой. — У каждого есть свои причины, каждый случай надо рассматривать индивидуально. Если спортсмен занимал 10-15-е места в России и решил сменить спортивное гражданство, то его не в чем обвинять. Он нам совершенно не нужен, здесь он просто завершил бы карьеру без результатов. И таких уехавших спортсменов много. Если после отъезда спортсмен не осуждал Россию, не говорил ничего плохого, да и пускай, ничего предосудительного в его отъезде нет».

Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова с золотыми медалями на Олимпиаде 2008 года. Фото Getty Images

В ряде регионов нашей страны (например, в Дагестане, Чечне и Якутии) продолжают считать экс-россиян своими земляками, даже если они выступают или тренируют иностранные сборные. В случае успехов им продолжают оказывать почести на местах без поправки на то, цвета какого именно флага теперь защищают мигранты. Это очень тонкий момент для отрасли, которая во много основана на патриотических идеалах. Однако подходы к данному вопросу сейчас очень разные, даже внутри российского спортивного сообщества.

«Мы ее отпустили с миром, — прокомментировал в разговоре с «Матч ТВ» дебют чемпионки России Кристины Силаевой за сборную Казахстана президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. — У нас нет камня за пазухой, и мы желаем успехов всем нашим спортсменам, за кого бы они ни выступали. Ведь все-таки они родились, выросли в России. Кристина из города-героя Москвы».