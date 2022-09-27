Титулованная синхронистка покинула Россию. Что происходит?

Разбираемся в ситуации вокруг пятикратной олимпийской чемпионки Анастасии Давыдовой.

Сегодня утром в СМИ появилась информация об отъезде выдающейся российской синхронистки Анастасии Давыдовой. Наши источники подтвердили эти сведения — таким образом, эмигрирует одна из самых титулованных спортсменок страны, в 39 лет занимающая официальный пост в национальной федерации синхронного плавания, в Олимпийском комитете России и имеющая школу своего имени, входящую в структуру объединения «Юность Москвы». Давыдова — пятикратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпионка Европы. В Москве действует большой центр ее имени, в котором занимаются сотни детей.

Анастасия Давыдова. Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Отъезд неожиданный

Судя по всему, никого о своем отъезде Давыдова не предупреждала. В федерации о нем не знали, в ОКР тоже. Давыдова на сайте Олимпийского комитета России значится генеральным секретарем организации и членом исполнительного комитета. Представители ОКР не в курсе отъезда синхронистки. Каких-либо обращений о сложении полномочий генерального секретаря также не поступало. Однако источники говорят, что Давыдова и так в последнее время не принимала активного участия в деятельности организации. Тем не менее отъезд спортивной звезды — событие само по себе нетривиальное.

В последние годы Давыдова активно занималась своим Олимпийским центром синхронного плавания в Москве. По информации «СЭ», сегодня сотрудникам центра пришло сообщение об отъезде Давыдовой за границу. В этом письме говорится, возвращаться спортсменка и ее муж не планируют. Руководить центром в теории можно и из-за границы, но в сообщении указываются имена людей, к которым переходит непосредственное руководство в виду отсутствия синхронистки. В самой спортшколе информацию о кадровых переменах в руководстве не комментируют, Олимпийский центр функционирует в прежнем режиме.

В прошлом у Давыдовой был конфликт с тренером сборной страны Татьяной Данченко (которая в свое время также тренировала Анастасию) по поводу подготовки спортсменов. Когда на Автозаводской возвели новый центр синхронного плавания, оказалось, что Давыдова сама хочет готовить юных синхронисток, а не делиться местом и кадрами со своими наставниками, которые ютятся на старом стадионе «Труд». Данченко это, конечно, неприятно удивило.

Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Находимся в шоке

Интересно, что экс-партнерша Давыдовой Анастасия Ермакова давно живет со своим мужем в Италии. В 2012 году, когда из-за травмы Ермакова была вынуждена пропустить Олимпиаду в Лондоне, ей предложили работу тренера в итальянском синхронном плавании. С тех пор Анастасия живет и трудится за пределами нашей страны. Скорее всего, не будет проблем с поиском работы за рубежом и у Давыдовой, если, конечно, информация о ее эмиграции подтвердится.

Сама пятикратная олимпийская чемпионка на связь не выходит, но теоретически не исключено, что она скоро появится в публичном пространстве и объявит все новости о своем отъезде из страны фейком.

В этом году гражданство по разным причинам сменили уже несколько десятков российских спортсменов. Некоторые переехали за рубеж. Но это обычные цифры — подобное происходило и в прежние годы, просто сейчас эмиграция воспринимается особенно остро.

Решение Давыдовой вызвало шок в мире синхронного плавания. Тренер Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» так отреагировала на новость: «Мы сейчас разбираемся в этой истории, я сама узнала поздно вечером, пришло сообщение мне. Пока я не могу ничего сказать, давайте мы разберемся. В шоке пребываем, конечно».