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Сегодня, 12:32

Абраамян оценила допуск россиян на международные турниры по настольному теннису

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская спортсменка Элизабет Абраамян считает, что новости о допуске россиян на международные соревнования дают заряд мотивации и веры, однако радоваться им пока рано.

«Я пока сильно не радуюсь, потому что было несколько подобных заявлений, но мы пока еще нигде не сыграли. Это дает заряд веры и мотивации, но пока не хочется сильно радоваться, чтобы потом не расстраиваться. Когда это случится и мы будем говорить о поездках на международные турниры, я буду самым счастливым человеком на свете, потому что последние полтора года только об этом и мечтаю. Любой профессиональный спортсмен хочет выйти на международный уровень, а когда не пускают на турниры, как будто отрезают крылья, хочется снова взлететь», — приводит слова Абраамяна ТАСС.

20-летняя спортсменка является двукратным чемпионом Европы среди спортсменов до 19 лет. На Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки она завоевала одну золотую и две серебряные медали в составе сборной России в 2023 году.

Источник: https://tass.ru/sport/18600685
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