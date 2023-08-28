Чемпионка России по настольному теннису Абраамян будет играть за итальянский «Куатро Мори»

Российская спортсменка Элизабет Абраамян в следующем сезоне будет выступать в Лиги чемпионов и чемпионате Италии по настольному теннису «Куатро Мори».

«В следующем сезоне в России я буду играть за клуб УГМК, на других российских турнирах буду представлять Нижегородскую область. Также недавно я подписала контракт с итальянским клубом «Куатро Мори». Буду играть в чемпионате Италии и Лиге чемпионов», — приводит слова Абраамяна ТАСС.

20-летняя спортсменка является двукратным чемпионом Европы среди спортсменов до 19 лет. На Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки она завоевала одну золотую и две серебряные медали в составе сборной России в 2023 году.