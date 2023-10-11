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Сегодня, 11:49

Федерация настольного тенниса России дисквалифицировала владимирского спортсмена за употребление алкоголя

Алина Савинова
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Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) отстранила от участия в соревнованиях спортсмена Василия Филатова за употребление алкоголя на Кубке России, сообщает ТАСС.

С 22 по 26 сентября в Сочи проходил командный Кубок России по настольному теннису. Спортсмен во время матча, находясь на командной скамейке, был замечен в употреблении алкогольного напитка. Судья соревнований, узнав о случившемся, дисквалифицировал игрока до конца турнира. Позже ФНТР приняла решение наказать Филатова дисквалификацией на полгода (с 3 октября 2023 года по 2 апреля 2024 года).

Филатов выступает за Владимирскую область.

Источник: https://tass.ru/sport/18971825
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